Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Kartingde 2025 sezonu açıldı

Kartingde 2025 sezonu açıldı

12:005/04/2025, Saturday
G: 5/04/2025, Saturday
AA
Sonraki haber
Yarışlar büyük heyecana sahne oluyor.
Yarışlar büyük heyecana sahne oluyor.

MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda 2025 sezonu, Kocaeli'de düzenlenen 1. ayak yarışlarıyla start aldı.

Bursa Uludağ Motorsporları Kulübü (BUMOSK) tarafından 5 ayrı kategoride 49 sporcunun katılımıyla düzenlenen sezonun ilk karting organizasyonu, TOSFED Körfez Karting Pisti'nde eleme yarışlarıyla başladı.


ICRYPEX ana sponsorluğundaki ilk ayak yarışları, bu yıl yenilenen kurallar kapsamında elemeler, yarı finaller ve finallerden oluşan bir formatta koşulacak.


Yarın yarı final ve final yarışlarıyla devam edecek organizasyon, saat 15.30'daki ödül töreniyle sona erecek.




#Kocaeli
#Türkiye Karting Şampiyonası
#Körfez Karting Pisti

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı geldi! 11 il için alarm verildi: Sağanak ve kar geliyor!