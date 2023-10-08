Fenerbahçe’nin baskı yediği anlarda, bek oyuncularını merkeze, kanat oyuncularını genişlik katmak için çizgiye ve merkezde Fred ve İsmail’i geriye çekerek oyun kurma çalışmaları başarılı olurken, ilk yarı özelinde her iki takım da net pozisyonlara giremedi.

İkinci yarıda da vites yükseltme gereği duymayan Fenerbahçe, ilk yarıdaki gibi topla aktif bir şekilde oynayan taraf oldu. Maç başı ortalama 13 şut ile oynayan Kasımpaşa’ya net pozisyon dahi vermeyen sarı lacivertlilerde, ikinci bölgede yapılan presle kazanılan toplar, akın sürekliliğinin devam etmesini sağladı.