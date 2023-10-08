Fenerbahçe puanını 24'e yükseltti.
Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti.
Mücadeleye hızlı başlayan sarı-lacivertliler 6. dakikada Edin Dzeko’nun attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip oyunu kendi yarı sahasında kabul ederken, sarı-lacivertliler ise savunma arkasına atılan hat kırıcı paslarla pozisyonlar bulmaya çalıştı.
Fenerbahçe’nin baskı yediği anlarda, bek oyuncularını merkeze, kanat oyuncularını genişlik katmak için çizgiye ve merkezde Fred ve İsmail’i geriye çekerek oyun kurma çalışmaları başarılı olurken, ilk yarı özelinde her iki takım da net pozisyonlara giremedi.
Rakibine oranla topla 2 kat daha fazla oynayan sarı lacivertliler, uzatma dakikalarında Edin Dzeko’nun yerde kalması sonucunda penaltı kazandı. 45+2. dakikada topun başına geçen Tadic, ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.
İkinci yarıda da vites yükseltme gereği duymayan Fenerbahçe, ilk yarıdaki gibi topla aktif bir şekilde oynayan taraf oldu. Maç başı ortalama 13 şut ile oynayan Kasımpaşa’ya net pozisyon dahi vermeyen sarı lacivertlilerde, ikinci bölgede yapılan presle kazanılan toplar, akın sürekliliğinin devam etmesini sağladı.
Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, yenilmezlik serisini sürdürdü ve 16’da 16 yaparak milli araya girdi.