19. dakikada Adana Demirspor yarı sahasına kadar kalesini terk eden kaleci Ertaç’ın kısa pasında Ben Ouanes topla buluşur buluşmaz orta yuvarlak yakınlarından vuruşunu yaptı. Kalesinden çıkan kaleci Ertaç, ceza sahası dışında Ben Ouanes’in şutuna elle müdahale etti. Hakem Yasin Kol bu pozisyonda Ertaç Özbir’e direkt kırmızı kart gösterdi.