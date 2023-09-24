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Spor

ÖZET | Kasımpaşa-Adana Demirspor: 2-1

Süper Lig'in 6.haftasında Kasımpaşa sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

22:04 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kasımpaşa-Adana Demirspor

Kasımpaşa-Adana Demirspor

Süper Lig'in 6.haftasında Kasımpaşa sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

Kasımpaşa-Adana Demirspor maç özeti

10. dakikada Emre Akbaba’nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın kaleye sokulup kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gianniotis’ten kornere gitti.

15. dakikada Hajradinovic’in pasında penaltı noktası yakınlarında topa sahip olan Ngoy’un düzeltip yaptığı vuruşta kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Adana Demirspor yarı sahasına kadar kalesini terk eden kaleci Ertaç’ın kısa pasında Ben Ouanes topla buluşur buluşmaz orta yuvarlak yakınlarından vuruşunu yaptı. Kalesinden çıkan kaleci Ertaç, ceza sahası dışında Ben Ouanes’in şutuna elle müdahale etti. Hakem Yasin Kol bu pozisyonda Ertaç Özbir’e direkt kırmızı kart gösterdi.

25. dakikada Aytaç Kara’nın ceza sahası dışından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

34. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Belhanda’nın direkt kaleye yaptığı vuruşta kaleci Gionniatis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+7. dakikada taca çıkan topa vuran atan Stambouli, hakem Yasin Kol tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Sarı kartı bulunan Stambouli, ikinci kırmızı kart ile oyundan atıldı.



#Süper Lig
#Kasımpaşa
#Adana Demirspor
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