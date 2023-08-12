Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta mücadelesinde Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi.





Ev sahibi Kasımpaşa maça Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Tuncer Duhan Aksu, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Gökhan Gül, Hajradinovic, Fall, Gomis 11'iyle başladı.





Konuk Ankaragücü ise Gikiewicz, Radakovic, Atakan Çankaya, Mujakic, Kitsiou, Tolga Ciğerci, Dokanovic, Hanousek, Beridze, Efkan Bekiroğlu, Sowe 11'iyle sahada yer aldı.





Mücadelenin 30. dakikasında Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın kaydettiği golle 1-0'lık üstünlük sağladı ve devreye bu skorla girildi.





Karşılaşmanın ikinci yarısında 69. dakikada Mamadou Fall, ev sahibi ekip adına ikinci kez ağları havalandırdı ve skoru 2-0 yaptı.





Ankaragücü'nden 5 dakikada 2 gol

Kasımpaşa'nın ikinci golünden 4 dakika sonra başkent ekibinde Efkan Bekiroğlu, kaydettiği golle farkı bire indirdi. Ankaragücü'nden Renaldo Cephas, 78'deki golüyle skora dengeyi getirdi.





Maçın son dakikalarına 2-2'lik eşitlikle girilirken Kasımpaşa'da Mortadha Ben Younes, 90+4'te takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu sonuçla Kasımpaşa, yeni sezona galibiyetle başladı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.





Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, Hatayspor'a konuk olurken Ankaragücü sahasında Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Kasımpaşa-Ankaragücü maç özeti

16. dakikada Gomis’in pasında topla buluşan Hajradinovic’in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Gikiewicz, topu ayakları ile oyun alanına geri çeldi.

GOL

30. dakikada Aytaç Kara’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top uzak köşeden filelerle buluştu. 1-0

38. dakikada Tolga’nın sağ çaprazdan ceza alanına ortasında topla buluşan Ali Sowe’un rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

43. dakikada Ben Ounes’in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Claudio Neto’nun şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

45+1. dakikada Ali Sowe’un pasında Dokanovic’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

45+2. dakikada savunma arkasına atılan pasla buluşan Fall’ın kaleci Gikiewicz ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Gikiewicz, topu oyun alanına geri çeldi.

68. dakikada Gökhan’ın ceza sahası dışından vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

GOL

69. dakikada savunma arkasına atılan pasla buluşan Fall’ın ceza sahası içine girdikten sonra penaltı noktasının üzerinden şutu ağlara gitti. 2-0

GOL

73. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, sol kale direğine çarparak filelerle buluştu. 2-1

GOL

78. dakikada Alper’in sol çizgiden içeriye ortasında kaleciden seken topu Cephas ağlara gönderdi. 2-2

90 1. dakikada Hajradinovic’in ceza sahası dışından sert vuruşta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Topu önünde bulan Fall’ın şutunu kaleci çeldi. Bu oyuncunun tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmanın müdahalesi ile kornere çıktı.

GOL

90+3. dakikada Ben Ouanes’in ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, filelerle buluştu. 3-2



