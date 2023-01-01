77. dakikada Kasımpaşa 2. golüne çok yaklaştı. Tirpan'ın sağ kanattan ara direğe yaptığı ortayı Ahmed Emin kafa ile altıpas içine indirdi. Bahoken'in ayak koyduğu meşin yuvarlağı kaleci Volkan köşeden çıkararak kornere çeldi.