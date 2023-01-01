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Başakşehir'in gol sevinci
Süper Lig'in 20. haftasında Kasımapaşa Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı. Kasımpaşa'nın 16 yaşındaki genç ismi Yasin Özcan attığı golle Süper Lig tarihine geçti.
Karşılaşamanın ilk golünü 16. dakikada Yasin Özcan atarken, Başakşehir'in gollerini 48. dakikada Aleksic, 90+9'da Deniz Türüç (P) ve 90+11'de Szysz attı.
Alınan bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 37'e çıkartırken, Kasımpaşa 19 puanda kaldı. Gelecek hafta Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Başakşehir ise Konyaspor'u konuk edecek.
Kasımpaşa-Başakşehir maç özeti