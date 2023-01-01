|
Spor

ÖZET | Kasımpaşa-Başakşehir: 1-3

Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin 16 yaşındaki genç oyuncusu Yasin Özcan gol atarak Süper Lig tarihine geçti. Kasımpaşa-Başakşehir maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

18:10 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Başakşehir'in gol sevinci

Başakşehir'in gol sevinci

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımapaşa Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı. Kasımpaşa'nın 16 yaşındaki genç ismi Yasin Özcan attığı golle Süper Lig tarihine geçti.

Karşılaşamanın ilk golünü 16. dakikada Yasin Özcan atarken, Başakşehir'in gollerini 48. dakikada Aleksic, 90+9'da Deniz Türüç (P) ve 90+11'de Szysz attı.

Alınan bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 37'e çıkartırken, Kasımpaşa 19 puanda kaldı. Gelecek hafta Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Başakşehir ise Konyaspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa-Başakşehir maç özeti

  • 16. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Yasin Özcan’ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
  • 29. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Deniz Türüç’ün yerden ortasında kale önünde Keny’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan döndü. Keny’nin dönen topa tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kasımpaşa savunmasına çarparak kornere gitti.
  • 42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında tıpla buluşan Aleksic’in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Erdem’de kaldı.
  • 48. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Serdar Gürler, Aleksic'e pasını attı. Aleksic'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
  • 51. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takımın atağında Ben Ouannes, Fall'a pasını attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Fall'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan döndü. Boşta kalan topu savunma kornere gönderdi.
  • 77. dakikada Kasımpaşa 2. golüne çok yaklaştı. Tirpan'ın sağ kanattan ara direğe yaptığı ortayı Ahmed Emin kafa ile altıpas içine indirdi. Bahoken'in ayak koyduğu meşin yuvarlağı kaleci Volkan köşeden çıkararak kornere çeldi.
  • 90+3. dakikada gelişen Başakşehir atağında Serdar Gürler'in ara pasıyla Keny kaleci Erdem ile karşı karşıya kaldı. Keny'nin sol çaprazdan şutunda kaleciye çarpan top ardından Keny'ye de çarparak auta çıktı.
  • 90+6. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Serdar'ın altıpas önüne havalandırdığı topa Szysz'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak Ben Ouannes'e çarptı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen maçın hakemi Turgut Doman, Ben Ouannes'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
  • GOL: 90+9. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Türüç meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2
  • GOL: 90+11. dakikada konuk ekip 3. golünü attı. Keny'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Serdar'ın şutunda top kaleci Erdem'den döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Szysz düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3



Kasımpaşa-Başakşehir maç özeti


#Kasımpaşa
#Başakşehir
#süper lig
2 saat önce
default-profile-img
ÖZET | Kasımpaşa-Başakşehir: 1-3
Selçuk İnan: "Biz de bugün hakemlerden şikayetçiyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya SİHA tepkisi: Hazımsızlığın ilk değil en son örneğidir
Fatih Erbakan'dan İsveç'e sert tepki: Kelimelerle ifade edilemeyecek bir skandal
Hakan Ural'dan sert tepki: Bunların derdi Cumhurbaşkanı Erdoğan
MSB duyurdu: Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandılar
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.