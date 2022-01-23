Kasımpaşa coştu bir kere

Ligin 23. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Gavranovic'in 12. dakikada attığı golle geriye düşen Kasımpaşa, maçı çevirmeyi bildi.
Lacivert-beyazlılar, 14. dakikada kendi kalesine Yasir Subaşı, 36. dakikada Umut Bozok, ve 53. dakikada Ahmet Engin'in golleriyle 3 puanı kazanan taraf oldu.
Bu sonuçla 6 maç sonra ilk yenilgisini alan Kayserispor, 31 puanda kaldı. Üst üste 5. maçını kazanan Kasımpaşa ise puanını 27'ye yükseltti.