Spor Kasımpaşa coştu bir kere
FUTBOL FUTBOL

Kasımpaşa coştu bir kere

Süper Lig'de Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-1 yendi ve galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşa coştu bir kere
Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Umut Bozok, ligdeki gol sayısını 11'e yükseltti.

Ligin 23. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Gavranovic'in 12. dakikada attığı golle geriye düşen Kasımpaşa, maçı çevirmeyi bildi.

Lacivert-beyazlılar, 14. dakikada kendi kalesine Yasir Subaşı, 36. dakikada Umut Bozok, ve 53. dakikada Ahmet Engin'in golleriyle 3 puanı kazanan taraf oldu.

Bu sonuçla 6 maç sonra ilk yenilgisini alan Kayserispor, 31 puanda kaldı. Üst üste 5. maçını kazanan Kasımpaşa ise puanını 27'ye yükseltti.

Adana Demirspor Farklı kazandı
SPOR
Adana Demirspor Farklı kazandı


Nefret söylemininsponsorluğunu yapıyorlar

Nefret söyleminin
sponsorluğunu yapıyorlar
Buz tutan Uzungölhavadan görüntülendi

Buz tutan Uzungöl
havadan görüntülendi

Seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.
CHPden kanun teklifi: Cumhurbaşkanına hakaret suç sayılmasın

Kediyi yere<br>vurarak öldürdü

Kediyi yere
vurarak öldürdü

​Polisin kameradan tespit ettiği cani tutuklandı.

​Herkes fotoğraflarını çekmek için nehre akın ediyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.