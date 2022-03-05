Kasımpaşa Göztepe'yi devirdi

Süper Lig'de 28. hafta maçları devam ediyor. Günün 16.00 periyodundaki maçında Göztepe ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'nın gollerini 5 ve 48. dakikalarda Jackson Muleka, 79. dakikada ise Umut Bozok attı. Ev sahibi Göztepe'nin golleri 7. dakikada Franco Di Santo ve 81. dakikada Cherif Ndiaye'den geldi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 32'ye yükseltirken, Göztepe 27 puanda kaldı.

Son 5 maçını kazanamıyor

Göztepe ligde oynadığı son beş maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. İzmir ekibi son olarak deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etmişti.

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Muleka durdurulamıyor

Kasımpaşa'nın yeni transferi Jacksom Muleka oynadığı son dört maçta dört gol ve bir asist yaparak Kasımpaşa'nın en önemli silahı haline geldi.

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe deplasmanda lider Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Rizespor'u ağırlayacak.