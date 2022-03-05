Spor Kasımpaşa Göztepeyi devirdi
FUTBOL FUTBOL

Kasımpaşa Göztepe'yi devirdi

Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe sahsında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşma deplasman ekibinin 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşa Göztepeyi devirdi
Göztepe-Kasımpaşa

Süper Lig'de 28. hafta maçları devam ediyor. Günün 16.00 periyodundaki maçında Göztepe ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'nın gollerini 5 ve 48. dakikalarda Jackson Muleka, 79. dakikada ise Umut Bozok attı. Ev sahibi Göztepe'nin golleri 7. dakikada Franco Di Santo ve 81. dakikada Cherif Ndiaye'den geldi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 32'ye yükseltirken, Göztepe 27 puanda kaldı.

Son 5 maçını kazanamıyor

Göztepe ligde oynadığı son beş maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. İzmir ekibi son olarak deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etmişti.

Muleka durdurulamıyor

Kasımpaşa'nın yeni transferi Jacksom Muleka oynadığı son dört maçta dört gol ve bir asist yaparak Kasımpaşa'nın en önemli silahı haline geldi.

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe deplasmanda lider Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Rizespor'u ağırlayacak.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor.
Yanlış infaz

Yanlış infaz

​İntikam için gelen motosikletli saldırganlar yakalandı.
İşgalde 10uncu gün: Silahlar susacak mı? Geçici ateşkes ve insani koridor adımı ertelendi

​ROKETSAN paylaştı: 20 roketi bünyesinde barındırıyor.

Görenler hayretler içerisinde kalıyor.

Bantla direğe bağladılar

Bantla direğe bağladılar

Casusluk yaptığı iddia ediliyor.
Martı'da veri ihlali

Martı'da veri ihlali

Bilgiler sızdırıldı​: Kaç kişinin etkilendiği bilinmiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.