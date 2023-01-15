Spor ÖZET | Kasımpaşa- Karagümrük 2-2
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ÖZET | Kasımpaşa- Karagümrük: 2-2

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa-Karagümük maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşa-Karagümrük: 2-2 maç özeti izle
Haliç derbisi berabere bitti

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaş kendi evinde Karagümrük'ü konuk etti. Maç 2-2 berabere bitti.

Konuk ekibin gollerini 51. dakikada Dresevic ve 61. dakikada Borini attı. Konuk ekibin gollerini 30. dakikada penaltıdan Hadergjonay ve 90+10'da Bahoken attı.

Alınan bu sonuçla birlikte Karagümürük puanını 21'e çıkartırken, Kasımpaşa 19 puana yükseldi. Kasımpaşa önümüzdeki hafta Başakşehir'i konuk ederken, Karagümrük Alanyaspor'a konuk olacak.

Kasımpaşa-Karagümürük maç özeti

  • 29. dakikada Eysseric’in ceza sahasına gönderdiği ortada topa uçarak kafa vurmak isteyen Shukurov, meşin yuvarlağa elle müdahale edince hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
  • 30. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Hadergjonaj geçti. Bu futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-0
  • 37. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj, son çizgiye inip ceza sahası içi sağ çaprazında bulunan Hajradinovic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Batuhan gole engel oldu.

Kasımpaşa-Karagümrük maç özeti izle

Kasımpaşa-Karagümrük maç özetini izlemek için tıklayınız.
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