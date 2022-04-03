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Kasımpaşa son dakikada kazandı

Süper Lig'de Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü uzatmalarda bulduğu penaltı golüyle 2-1 mağlup etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşa son dakikada kazandı
Kaısmpaşalı futbolcuların gol sevinci

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Konuk takım 35. dakikada Djilobodji ile öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole 41. dakikada Muleka ve 90+7. dakikada penaltıdan Hadergjonaj ile karşılık verdi.

İki kırmızı çıktı

Her iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Kasımpaşa'da 22. dakikada Hajradinovic, Gaziantep FK'da 65. dakikada Djilobodji kırmızı kart gördü.

Kasımpaşa rakibini ilk kez yendi

Süper Lig'de ilk kez Gaziantep Futbol Kulübü'nü mağlup eden Kasımpaşa, puanını 41'e yükseltti. Konuk ekip ise 40 puanda kaldı.



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