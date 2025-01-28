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Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi sona erdi

Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi sona erdi

Haber Merkezi
09:1528/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kasımpaşa'da Hakan Keleş'in görevine son verildi.
Kasımpaşa'da Hakan Keleş'in görevine son verildi.

Trendyol Süper Lig’in 21. hafta kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor’u 5-4 mağlup etti. Maçı kazanmasına rağmen Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Keleş ile yollar ayrıldı. Hatayspor maçı sonrasında Keleş, "Hedeflerimiz doğrultusunda daha üst sırala çıkmak için çalışacağız" açıklamasını yapmıştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.


Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Keleş ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-4 yenen Kasımpaşa, ligde 25 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.


Ayrılık beklenmiyordu

Hatayspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, “Maç öncesinde iç sahada kazanmanın bize avantaj sağlayacağını düşünüyorduk. Deplasman karnemiz zaten iyi. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Rakibimizi de erken dakikalarda 10 kişi kalmalarına rağmen sergiledikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. Bugün duran toplar da çok sıkıntılıydık. 3 tane duran toptan gol yedik. Bu artık bir zaaf oldu. Bunu çözeceğiz. Rakip ceza sahasına 50 kere girmiş, 30 şut atmışız. Bunlar güzel istatistikler. Fakat savunma anlamında iyi değildik. Geliştirmemiz gereken şeyler var. Tabii 6 eksikle sahaya çıkmış olmamızın da bunda payı yüksek. Adana Demirspor maçını da kazanırsak hedeflerimiz doğrultusunda daha üst sırala çıkmak için çalışacağız” diye konuşmuştu.




#Kasımpaşa
#Hakan Keleş
#Süper Lig

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