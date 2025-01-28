Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi sona erdi

Hatayspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, “Maç öncesinde iç sahada kazanmanın bize avantaj sağlayacağını düşünüyorduk. Deplasman karnemiz zaten iyi. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Rakibimizi de erken dakikalarda 10 kişi kalmalarına rağmen sergiledikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. Bugün duran toplar da çok sıkıntılıydık. 3 tane duran toptan gol yedik. Bu artık bir zaaf oldu. Bunu çözeceğiz. Rakip ceza sahasına 50 kere girmiş, 30 şut atmışız. Bunlar güzel istatistikler. Fakat savunma anlamında iyi değildik. Geliştirmemiz gereken şeyler var. Tabii 6 eksikle sahaya çıkmış olmamızın da bunda payı yüksek. Adana Demirspor maçını da kazanırsak hedeflerimiz doğrultusunda daha üst sırala çıkmak için çalışacağız” diye konuşmuştu.