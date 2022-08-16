Spor Kasımpaşada Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Kasımpaşa'da Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de yaprak dökümü erken başladı. Ligin ikinci haftası itibarıyla henüz galibiyet alamayan ve 2 maçta 10 gol yiyen Kasımpaşa'da, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşada Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı
Sami Uğurlu

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Sami Uğurlu yönetiminde çıkış yakalayan ancak bu sezonun başında bir çok futbolcusu ile yollarını ayıran Kasımpaşa, 2 hafta sonunda puansız son sırada yer alırken, kalesinde ise toplam 10 gol gördü.

Yollar ayrıldı

İlk maçta deplasmanda Başakşehir'e 4-0, ikinci maçta kendi sahasında Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup olan Kasımpaşa'da, teknik direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığı öğrenildi.

  • "Taraftarlardan özür dileriz"
  • Fenerbahçe karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sami Uğurlu, maçı değerlendirmenin kendi adına kolay olmadığını söyleyerek, “Erken gelen bireysel hatadan yediğimiz ilk gol sonrasında 15. dakikada 10 kişi kaldık ve bizim adımıza maç bitti. Güçlü bir takım Fenerbahçe. Bireysel yetenekleri çok yüksek oyunculardan kurulu. Bu tarz güçlü takımlara karşı kadro kalitesinde 10 kişi kaldığımızda çok zorlandık. Ayakları iyi olan etkili bir takım. Kendi adımıza sıkıntılı bir maç oldu. Öncelikle camiamızdan kendi adıma özür diliyorum. Çok fazla değerlendirilebilecek bir şey yok bizim adımıza. Kötü bir maç oldu. Umarım en kısa zamanda telafisi olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında yarım düzine gol attı
SPOR
Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında yarım düzine gol attı

PKKnın uyuşturucu ağına darbe

PKK'nın uyuşturucu ağına darbe

​10 milyon kök kenevir ve 800 kilogram esrar ele geçirildi.
Aranan hacker Bakan Varank çıktı

Aranan hacker Bakan Varank çıktı

​İki gün boyunca bir dizi şifreyi çözerek bulmaya çalıştılar.
Tümüne talibiz diyerek duyurdu

​'Türkiye savaş alanında yeni bir yol olduğunu gösterdi.'

Karakola düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklamalar.

​Bir anda milyoner oldu.

​Bakan Soylu: Eren Abluka operasyonunda bir terör yuvasındaki son 2 terörist etkisiz hale getirildi.

​Çoğu kişi adını bile bilmiyor

​İlk tanıtılacak SUV model belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.