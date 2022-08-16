Kasımpaşa'da Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Sami Uğurlu yönetiminde çıkış yakalayan ancak bu sezonun başında bir çok futbolcusu ile yollarını ayıran Kasımpaşa, 2 hafta sonunda puansız son sırada yer alırken, kalesinde ise toplam 10 gol gördü.

Yollar ayrıldı

İlk maçta deplasmanda Başakşehir'e 4-0, ikinci maçta kendi sahasında Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup olan Kasımpaşa'da, teknik direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığı öğrenildi.

"Taraftarlardan özür dileriz"

Fenerbahçe karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sami Uğurlu, maçı değerlendirmenin kendi adına kolay olmadığını söyleyerek, “Erken gelen bireysel hatadan yediğimiz ilk gol sonrasında 15. dakikada 10 kişi kaldık ve bizim adımıza maç bitti. Güçlü bir takım Fenerbahçe. Bireysel yetenekleri çok yüksek oyunculardan kurulu. Bu tarz güçlü takımlara karşı kadro kalitesinde 10 kişi kaldığımızda çok zorlandık. Ayakları iyi olan etkili bir takım. Kendi adımıza sıkıntılı bir maç oldu. Öncelikle camiamızdan kendi adıma özür diliyorum. Çok fazla değerlendirilebilecek bir şey yok bizim adımıza. Kötü bir maç oldu. Umarım en kısa zamanda telafisi olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.