Katar için son virajdayız

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu hafta maçında bugün Cebelitarık’ı konuk edecek.

Gruptaki son maçında, deplasmanda Letonya’yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz’ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, son iki maç öncesinde Dünya Kupası’na katılma iddiasını sürdürüyor.

G Grubu’nda Hollanda 19 puanla lider durumda bulunurken, 17 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 15 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası’na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek. Rakiplerinin puan kaybını bekleyen Türkiye, iki maçını da kazanmak istiyor.

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"Averaj için gol lazım"

Milli takım, Cebelitarık karşısında farklı galip gelerek averajını da iyi duruma getirmek istiyor. Ay-yıldızlı ekip, Norveç’in 5 gol averaj gerisinde bulunuyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından puan eşitliği durumunda, genel averaja bakılacak. Ay-yıldızlı ekip, Cebelitarık mücadelesinden sonra Karadağ ile 16 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak.

Grup lideri Hollanda bugün deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelirken, Norveç ise kendi sahasında Letonya’yı konuk edecek. Grubun son hafta maçında ise Hollanda ile Norveç, Amsterdam’da karşılaşacak.

Cengiz ve Abdülkadir yok

A Milli Takım’da sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Cengiz Ünder dün kamptan ayrıldı. Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür de bugünkü Cebelitarık maçında takımdaki yerini alamayacak.

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TÜRKİYE-CEBELİTARIK

STAT: Başakşehir

Başakşehir HAKEM: Serhiy Boiko (UKR)

Serhiy Boiko (UKR) SAAT: 20.00 YAYIN: TRT1

20.00 TRT1 TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Caner Erkin, Berat Özdemir, Ozan Kabak, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Burak Yılmaz

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Caner Erkin, Berat Özdemir, Ozan Kabak, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Burak Yılmaz TEKNİK DİREKTÖR: Stefan Kuntz

Stefan Kuntz CEBELİTARIK: Bradley Banda, James Bosio, Chipolina, Annesley, Scott Wiseman, Roy Chipolina, Julian Valarino, Liam Walker, Jayce Olivero, Graeme Torilla, Reece Styche

Bradley Banda, James Bosio, Chipolina, Annesley, Scott Wiseman, Roy Chipolina, Julian Valarino, Liam Walker, Jayce Olivero, Graeme Torilla, Reece Styche TEKNİK DİREKTÖR: Julio Ribas

A Millîlerimiz Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık karşısında. Başarılar #BizimÇocuklar! #TURGIB #WCQ



🗓️ 13 Kasım

🕘 20.00

🏟️ İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

📺 TRT 1 pic.twitter.com/zPc5i9H99A — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 13, 2021

Play-off'ta iki rakip olacak

Dünya Kupası finallerine katılmak, Avrupa Şampiyonası finallerine katılabilmekten doğal olarak daha zor. Avrupa kıtasından 13 takımın gidebileceği finaller için 55 takım, 10 grupta mücadele veriyor. Gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım finallerde direkt yer alacak. Diğer üç takım ise bilet alabilmek için oldukça zorlu bir yoldan geçecek. 10 grubun ikincilerine, 2020-21 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre grup birincilerinden doğrudan finallere katılamayan veya play-off aşamasına katılmayan en iyi iki takımın da eklenmesiyle 12 takım arasında play-off oynanacak. 12 takım dörderli üç gruba ayrılacak. Her grup kendi içinde tek ayaklı yarı final ve final maçları oynayacak ve böylece kazanan üç takım daha Dünya Kupası finallerinin yolunu tutacak.

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