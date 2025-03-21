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Kayseri'de futbola kar engeli

Kayseri'de futbola kar engeli

15:3221/03/2025, Cuma
IHA
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Maçların oynanacağı sahaların zemini karla kaplandı.
Maçların oynanacağı sahaların zemini karla kaplandı.

Kayseri’de kar yağışı nedeniyle 22-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanması planlanan amatör müsabakalar ertelendi.


Kar yağışı nedeniyle Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliği tarafından alınan karar sonrası müsabakalar kaydırılarak ertelendi.


Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklamada; "Yoğun kar yağışı ve soğuk havalar nedeniyle ilimizde 22-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakaları kaydırılarak erteledik" dedi.





#Kayseri
#Amatör Spor Kulüpleri
#Futbol İl Temsilciliği

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