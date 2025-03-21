Kayseri'de futbola kar engeli

Kar yağışı nedeniyle Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliği tarafından alınan karar sonrası müsabakalar kaydırılarak ertelendi.

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklamada; "Yoğun kar yağışı ve soğuk havalar nedeniyle ilimizde 22-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakaları kaydırılarak erteledik" dedi.