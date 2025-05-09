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Kayserispor-Antalyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek

Kayserispor-Antalyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek

15:179/05/2025, Cuma
IHA
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Kayserispor-Antalyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek
Kayserispor-Antalyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek

Kayserispor ile Antalyaspor arasında oynanacak Süper Lig maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Pazartesi günü oynanacak bu maç için Arda Kardeşler’i görevlendirdi.

Süper Lig’in 35. haftasında oynanacak Kayserispor-Antalyaspor maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, bu maç için Arda Kardeşler’i orta hakem olarak görevlendirdi. 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçta Arda Kardeşler’e Murat Şener ile Suat Güz yardımcılık yapacak.


Arda Kardeşler, bu sezon deplasmanda Gaziantep’e 1-0 yenildiği maçta Kayserispor’un maçını yönetmişti. Bursa Bölgesi hakemi, bu sezon ilk kez Antalyaspor maçında düdük çalacak. Arda Kardeşler, hakemlik hayatında ilk kez Kayserispor-Antalyaspor maçına çıkacak.

#Kayserispor
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#Arda Kardeşler
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