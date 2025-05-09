Kayserispor-Antalyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek

Süper Lig’in 35. haftasında oynanacak Kayserispor-Antalyaspor maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, bu maç için Arda Kardeşler’i orta hakem olarak görevlendirdi. 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçta Arda Kardeşler’e Murat Şener ile Suat Güz yardımcılık yapacak.