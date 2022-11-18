Spor Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı veda etti "Herkese teşekkür ederim"
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı veda etti: "Herkese teşekkür ederim"

Süper Lig’in ilk kadın başkanı olan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, istifa sinyali vererek, kulübe emeği geçenlere teşekkür etti. Gözbaşı, "Hepimiz, tüm Anadolu kulüplerinin çok zor günler yaşadığı bir dönem geçiriyoruz" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı veda etti: Herkese teşekkür ederim
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı

Konyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu şehrin dinamiklerine affımı istediğimi duyurmak istiyorum” diyerek istifa sinyali veren Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Herkese teşekkür ederim"

Gözbaşı, "Hepimiz, tüm Anadolu kulüplerinin çok zor günler yaşadığı bir dönem geçiriyoruz. Pandemi ve sonrasında ekonomik gelişmeler darboğaza soktu. Sağ olsun Onursal Başkanımız Mehmet Özhaseki her zaman hem şahsıma hem kulübe desteklerini esirgemedi, gecesini gündüzüne kattı. Büyük bir aşkla bağlı olduğum, 3 yılımı verdiğim Kayserisporumuz için desteklerini emeklerini esirgemeyen başta Özhaseki olmak üzere herkese, tüm camiamıza sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

  • Süper Lig'de ilk 14 haftanın geride kalmasının ardından Kayserispor, 23 puanla 6. sırada yer alıyor.
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