Kayserispor evinde rahat kazandı

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor kendi evinde Sivasspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kayserispor aldığı sonuçla 4 maçlık mağlubiyet serisini bitirdi.
Kayserispor'un gollerini 23. dakikada Hosseini, 31 ve 69. dakikalarda Kemen ve 41. dakikada Gökhan Sazdağı attı. Konuk ekibin tek golünü ise 52. dakikada Robin Yalçın attı.
Alınan bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 26'ya çıkartırken, Sivasspor 15 puanda kaldı. Kayserispor önümüzdeki hafta Beşiktaş'ı konuk ederken, Sivasspor ise Gaziantep FK'ya konuk olacak.
Kayserispor-Sivasspor maç özeti
- 10. dakikada sağ kanattan hareketlenen Cardoso’un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal’da kaldı.
- 16. dakikada Gökhan’ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Campanharo, meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
- 23. dakikada Kemen’in asistinde topla buluşan Hosseini, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
- 27. dakikada Njie’nin pasında meşin yuvarlakla ceza sahası içinde buluşan Charisis’in vuruşunda top auta gitti.
- 30. dakikada Njie’nin kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
- 31. dakikada rakip kaleye baskı kuran Gökhan’ın pasında topla buluşan Kemen, topu filelere gönderdi. 2-0
- 35. dakikada orta sahadan topu alan Mensah’ın vuruşunda kaleci Ali Şaşal’ın müdahalesinde top kornere çıktı.
- 41. dakikada sol kanattan Kemen’in pasında ceza sahası içinde Gökhan’ın şutu ağlara gitti. 3-0
52. dakikada savunmadan seken top önünde kalan Robin’in uzaktan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
55. dakikada sol kanattan hareketlenen Gökhan’ın ceza sahası içindeki vuruşunda topu kaleci Ali Şaşal ayaklarıyla çıkardı.
59. dakikada Mensah’ın pasında topla hareketlenen Mane’nin sol çaprazda vuruşunda top az farkla auta çıktı.
67. dakikada sağ kanattan hareketlenen Njie’nin vuruşunda top kaleci Cenk’in kucağında kaldı.
69. dakikada kaleci Ali Şaşal’dan seken topla buluşan Kemen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1
75. dakikada sol kanattan hareketlenen Ziya’nın pasında topla buluşan Hakan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk’in kucağında kaldı.
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