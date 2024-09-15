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Spor

Kayserispor - Eyüpspor maçında galip çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı.

19:17 - 15/09/2024 Pazar
AA
Kayserispor - Eyüpspor maçında kazanan yok.
Kayserispor - Eyüpspor maçında kazanan yok.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor maçı 2-2 berabere bitti.


65. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Kartal Kayra Yılmaz'ın ortasında Talha Sarıaslan'ın ceza sahasında kafayla indirdiği topu, Arif Kocaman filelere gönderdi. 1-2


69. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan ve rakiplerini geçen Nazon'un sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2.


90+4. dakikada Bruno'nun ceza sahası içinde sert vuruşunda, top direkten döndü.


Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.



#Kayserispor
#Eyüpspor
#Trendyol Süper Lig
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