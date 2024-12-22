Kayserispor - Galatasaray | Canlı Skor - Canlı Anlatım

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı Kayserispor - Galatasaray karşılaşmasıyla devam ediyor. 41 puanı bulunan lider Galatasaray deplasmanda 15 puanlı Kayserispor'un konuğu oluyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı ve tüm detaylar haberimizde...





Kayserispor - Galatasaray maçı ilk 11'leri





Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Kartal Kayra, Karimi, Cardoso, Hasan Ali, Boa Morte, Bahoken.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkderim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen.





Maçtan önemli dakikalar

1' Kayseri'de ilk düdük çaldı.

2' Galatasaray, Kayserisporlu Attamah ceza sahasında elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kazandı.

3' GOL! Osimhen, kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve Galatasaray'ın 1-0 öne geçirdi.





14' GOL! Bahoken, Kayserispor'a eşitliği getirdi.





Maçla ilgili önemli notlar





Kayseri'de 4 eksik





Kayserispor'da 4 futbolcunun sakatlığı devam ediyor. Kaleci Bilal Bayezit, Mehmet Eray Özbek, Arif Kocaman ve Carlos Mane bugün oynanacak Galatasaray karşısında olmayacak.





Galatasaray'da 5 isim kafilede yok





Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli olurken Hakim Ziyech, sarı kart cezalısı Roland Sallai, sakatlığı bulunan Mauro Icardi, ailevi nedenle özel izinli olan Kerem Demirbay ve hasta olan Yusuf Demir kamp kadrosunda yer almadı.





Deplasmanda henüz kaybetmedi





Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 6 mücadeleye çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu maçların hepsinden galip ayrılırken 17 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü. Galatasaray son olarak, dış sahada Sivasspor ile oynadı ve rakibini 3-2 mağlup etti.





Abdülkerim Bardakcı "dalya" dedi





Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktı. Sarı-kırmızılılarda 3. sezonunu geçiren Abdülkerim, Süper Lig'de 72, Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Turkcell Süper Kupa'da 2 kez mücadele etti.





Kayserispor - Galatasaray maçı canlı anlatım











