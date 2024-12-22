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Kayserispor - Galatasaray | Canlı Skor - Canlı Anlatım

Kayserispor - Galatasaray | Canlı Skor - Canlı Anlatım

15:0522/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Kayserispor - Galatasaray maçı canlı anlatımı.
Kayserispor - Galatasaray maçı canlı anlatımı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'un konuğu oluyor. Ev sahibi takımın 15, konuk takımın ise 41 puanı bulunuyor. Süper Lig'de, hem üst hem de alt sıraları yakından ilgilendiren maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı Kayserispor - Galatasaray karşılaşmasıyla devam ediyor. 41 puanı bulunan lider Galatasaray deplasmanda 15 puanlı Kayserispor'un konuğu oluyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı ve tüm detaylar haberimizde...


Kayserispor - Galatasaray maçı ilk 11'leri


Kayserispor:
Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Kartal Kayra, Karimi, Cardoso, Hasan Ali, Boa Morte, Bahoken.
Galatasaray:
Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkderim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen.

Maçtan önemli dakikalar

1' Kayseri'de ilk düdük çaldı.

2' Galatasaray, Kayserisporlu Attamah ceza sahasında elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kazandı.

3' GOL! Osimhen, kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve Galatasaray'ın 1-0 öne geçirdi.


14' GOL! Bahoken, Kayserispor'a eşitliği getirdi.


Maçla ilgili önemli notlar


Kayseri'de 4 eksik

Kayserispor'da 4 futbolcunun sakatlığı devam ediyor. Kaleci Bilal Bayezit, Mehmet Eray Özbek, Arif Kocaman ve Carlos Mane bugün oynanacak Galatasaray karşısında olmayacak.


Galatasaray'da 5 isim kafilede yok

Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli olurken Hakim Ziyech, sarı kart cezalısı Roland Sallai, sakatlığı bulunan Mauro Icardi, ailevi nedenle özel izinli olan Kerem Demirbay ve hasta olan Yusuf Demir kamp kadrosunda yer almadı.


Deplasmanda henüz kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 6 mücadeleye çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu maçların hepsinden galip ayrılırken 17 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü. Galatasaray son olarak, dış sahada Sivasspor ile oynadı ve rakibini 3-2 mağlup etti.


Abdülkerim Bardakcı "dalya" dedi

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktı. Sarı-kırmızılılarda 3. sezonunu geçiren Abdülkerim, Süper Lig'de 72, Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Turkcell Süper Kupa'da 2 kez mücadele etti.


Kayserispor - Galatasaray maçı canlı anlatım




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