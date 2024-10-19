Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Maçın 22. dakikasında Okereke takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu golden iki dakika sonra Boa Morte skoru eşitledi.

İlk yarının son anlarında Kozlowski, Gaziantep FK'yı bir kez daha öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi: 1-2