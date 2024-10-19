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Gol düellosunda galip çıkmadı! Kayserispor ile Gaziantep FK puanları paylaştı

Gol düellosunda galip çıkmadı! Kayserispor ile Gaziantep FK puanları paylaştı

15:2819/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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İki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.
İki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadele karşılıklı atılan gollerin ardından 2-2 sona erdi. Karşılaşmanın özetine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Maçın 22. dakikasında Okereke takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu golden iki dakika sonra Boa Morte skoru eşitledi.


İlk yarının son anlarında Kozlowski, Gaziantep FK'yı bir kez daha öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi: 1-2


İkinci yarıda daha atak görünen Kayserispor, 57'de Cardoso ile yeniden beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda gol olmayınca maç 2-2 bitti.


Kayserispor - Gaziantep FK maçının özetini izlemek için




#Kayserispor
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig

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