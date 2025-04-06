Kayserispor Jakirovic'le yükselişte

Kayserispor, Trendyol Süper Lig’de oynadığı son maçlarda aldığı sonuçlarla yükselişe geçti. Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına getirilen Sergej Jakirovic ile çıktığı 9 müsabakada 17 puan topladı. Jakirovic yönetimindeki Kayserispor, bu süreçte 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.