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Kayserispor Jakirovic'le yükselişte

Kayserispor Jakirovic'le yükselişte

15:066/04/2025, Pazar
IHA
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Kayserispor teknik direktör Jakirovic ile başarılı sonuçlar alıyor.
Kayserispor teknik direktör Jakirovic ile başarılı sonuçlar alıyor.

Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile çıktığı 9 maçta 17 puan topladı.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig’de oynadığı son maçlarda aldığı sonuçlarla yükselişe geçti. Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına getirilen Sergej Jakirovic ile çıktığı 9 müsabakada 17 puan topladı. Jakirovic yönetimindeki Kayserispor, bu süreçte 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.


Küme düşme hattının üzerine çıkan Kayserispor’un Jakirovic yönetimindeki karşılaşmaları şöyle:


Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0

Kayserispor: 3 - Konyaspor: 2

Eyüpspor: 1 - Kayserispor: 1

Kayserispor: 1 - Göztepe: 0

Beşiktaş: 2 - Kayserispor: 0

Kayserispor: 3 - Başakşehir: 1

Gaziantep FK: 1 - Kayserispor: 0

Kayserispor: 5 - Hatayspor: 0

Adana Demirspor: 0 - Kayserispor: 2



#Kayserispor
#Süper Lig
#Sergej Jakirovic

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