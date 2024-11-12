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Kayserispor Sinan Kaloğlu ile yükselişe geçti

Kayserispor Sinan Kaloğlu ile yükselişe geçti

15:2812/11/2024, Salı
G: 12/11/2024, Salı
AA
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Sinan Kaloğlu maçlarda oyuncularına uyarılarda bulunuyor.
Sinan Kaloğlu maçlarda oyuncularına uyarılarda bulunuyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde çıktığı 4 maçta 8 puan toplamayı başardı.

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın istifasının ardından Sinan Kaloğlu ile anlaşan Kayserispor, genç teknik adamla çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet 2 beraberlik alarak, rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.


Sarı-kırmızılı kulübün başında ilk maçına Süper Lig'in 9. haftasında çıkan Kaloğlu, Gaziantep FK maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ardından deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor, 11. haftada evinde ağırladığı Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.


Son hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenen Kayseri temsilcisi, Kaloğlu yönetiminde çıktığı 4 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.


Süper Lig'de 11 haftada 12 puan alan Kayserispor, bunun 8'ini Kaloğlu yönetiminde topladı.







#Kayserispor
#Süper Lig
#Sinan Kaloğlu

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