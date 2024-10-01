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Burak Yılmaz'ın Kayserispor karnesi herkesi şaşırttı

Burak Yılmaz'ın Kayserispor karnesi herkesi şaşırttı

10:271/10/2024, Tuesday
G: 1/10/2024, Tuesday
AA
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Burak Yılmaz
Burak Yılmaz

Son olarak sahasında Beşiktaş'a 3-0 kaybeden Kayserispor'da, teknik direktör Burak Yılmaz görevinden istifa etmişti. Yılmaz'ın Kayserispor karnesi herkesi şaşırttı.

Görevinden istifa ettiğini açıklayan Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı ekiple Trendyol Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.


Geçen sezonun 23. haftasındaki Antalyaspor maçı öncesi Kayserispor'un başına geçen Yılmaz, 6'sı bu sezon olmak üzere 22 lig müsabakasına çıktı. Kayserispor, geçen sezon son 16 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşarken bu sezon 3 puan alamadı.


Söz konusu 22 müsabakanın 9'unda sahadan yenik ayrılan Burak Yılmaz'ın ekibi, 10 karşılaşmada da rakipleriyle yenişemedi. Kayseri ekibi, bu periyotta 27 gol atarken, kalesinde 37 gol gördü.


Görevi bıraktı

Son olarak ligin 7. haftasında dün konuk ettiği Beşiktaş'a 3-0 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, maçın ardından görevi bıraktığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon topladığı 3 puanla 17'nci sırada yer alıyor.




#Burak Yılmaz
#Kayserispor
#Süper Lig

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