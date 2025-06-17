Kayserispor yeni hocasına kavuşuyor! Topbaşı tarihi belli oldu

Kayserispor’un anlaşmaya vardığı Alman Teknik Direktör Markus Gisdol, 21 Haziran’da Kayseri’de olacak.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktörüne kavuşuyor. Sergej Jakirovic ile karşılıklı yolların ayrılmasının ardından alman Teknik Direktör Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağladı. 56 yaşındaki teknik adam Gisdol, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü Kayseri’ye gelerek resmi imzayı atacak.
1 Temmuz'da topbaşı yapacak
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı tarih belli oldu. 2024-2025 futbol sezonunun tamamlanmasının ardından tatile çıkan sarı kırmızılı takım, 1 Temmuz Salı günü kulüp tesislerinde toplanacak. Kayseri temsilcisi, Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirecek.
Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri’de başlayacak olan Kayserispor’un ardından kamp programı belli olacak.