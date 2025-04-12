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Kayserispor'da 4 eksik

Kayserispor'da 4 eksik

16:3112/04/2025, Cumartesi
IHA
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Kayserispor, Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veriyor.
Kayserispor, Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veriyor.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’da, yarın oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı olduğu için 2, sakat olduğu için 2 futbolcu forma giyemeyecek.


Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören kaptan Gökhan Sazdağı, Adana Demirspor maçı sonrası PFDK’dan ceza alan kaleci Onurcan Piri, sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Arif Kocaman, yarınki Kasımpaşa maçında takımındaki yerini alamayacak.





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