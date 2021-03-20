Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör arayışları son buldu. Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile yollarını ayıran ve daha sonra yoluna Uğur Kulaksız ile devam eden Kayserispor, deneyimli hoca Hamza Hamzaoğlu ile anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Sayın Hamza Hamzaoğlu’na ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Koşukavak yalanlanmıştı

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın adı Kayserispor ile anılmış fakat resmi site üzerinden yapılan açıklamayla haberleri gerçeği yansıtmadığı duyurulmuştu.

Hamza Hamzaoğlu son olarak Yeni Malatyaspor'da görev yapmış ve 29 maçta 1.34 puan ortalamasına sahip olmuştu.

🟨🟥 Hoşgeldin Hamza Hamzaoğlu!



Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varılmıştır.



Sayın Hamza Hamzaoğlu’na ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/Y3jSMrTSXd REKLAM March 20, 2021



