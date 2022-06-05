Kayserispor'da Ömer Erdoğan dönemi

Teknik direktör Hikmet Karaman ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un yeni hocası belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüp, Atakaş Hatayspor'dan ayrılan teknik direktör Ömer Erdoğan'ın takımın başına getirildiğini açıkladı. Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır."
✍🏻 Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır.#YukatelKayserispor#Kayserispor2023 pic.twitter.com/erZJUgsSCp
✍🏻 Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır.#YukatelKayserispor#Kayserispor2023 pic.twitter.com/erZJUgsSCp— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) June 5, 2022