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Kayserispor'dan Acun Ilıcalı'ya tepki

Kayserispor'dan Acun Ilıcalı'ya tepki

10:244/06/2025, Çarşamba
IHA
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Hull City Başkanı ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı
Hull City Başkanı ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, teknik direktör Sergej Jakirovic ile bir sorun yaşamadıklarını söyledi. Açıkalın, Hull City Kulübü Başkanı Acun Ilıcalı’nın kendilerine sormadan hoca ile görüşme yapmasına tepki gösterdi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, teknik direktör Sergej Jakirovic’in durumu ile ilgili konuştu.


Bosna Hersekli teknik adam ile iyi bir dönem geçirdiklerine değinen Başkan Açıkalın, "Uyum içinde çalıştık ve takımı başarıya taşıdık. Yeni sezon için planlarımız vardı. Hocamız bizimle helalleşmedi. Gittiğini ve gelmeyeceğini söylemedi. Ancak Hull City Başkanı Acun Ilıcalı’nın yaklaşım hiç de hoş değil. Bu kulübün bir başkanı var, bir de sportif direktörü var. Görüşmek için müsaade alınmadı" dedi.





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