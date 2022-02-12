Spor Kayserisporlu oyuncunun yaptığı hareket Galatasaraylıları kızdırdı Fenerbahçe göndermesi
FUTBOL FUTBOL

Kayserisporlu oyuncunun yaptığı hareket Galatasaraylıları kızdırdı: Fenerbahçe göndermesi

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 90. dakikasında Kayserisporlu oyuncu İbrahim Akdağ'ın tribünlere yaptığı hareket, sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayserisporlu İbrahim Akdağın yaptığı hareket Galatasaraylıları kızdırdı: Fenerbahçe göndermesi​
Semih Kaya'nın, İbrahim Akdağ'a tepki gösterdiği anlar

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Tribünlere '6' işareti yaptı

Karşılaşmanın 90. dakikasında oyundan çıkan Kayserisporlu oyuncu İbrahim Akdağ'ın, tribünlere '6' işareti yaptığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu hareketin üzerine Akdağ'a yoğun tepki gösterdi.

  • Ayrıca Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya da, İbrahim Akdağ'ın bu hareketine çok sinirlendi ve oyuncunun üstüne yürüdü. Araya giren görevliler, kavga çıkmasını engelledi.

Galatasaray kazanmayı unuttu
SPOR
Galatasaray kazanmayı unuttu

Galibiyeti unuttu

Galibiyeti unuttu

​Sarı kırmızılılar evinde Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe göndermesi

Fenerbahçe göndermesi

​Kayserisporlu oyuncunun yaptığı hareket Galatasaraylıları kızdırdı.
Yunanın İHA korkusu: Türkiyeye karşı İsrailin kapısını çaldılar

​İki lider 'Ukrayna krizini' masaya yatırıyor.

Mardin BB EMITT 2022 fuarında ödül aldı

Mardin BB EMITT 2022 fuarında ödül aldı

​Bölgenin havasını yansıtan en iyi stant ödülünü aldı.

Geriden gelerek kazandı

Geriden gelerek kazandı

​Fenerbahçe deplasmanda GZT Giresunspor'u mağlup etti.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgeler için uyardı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.