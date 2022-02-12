Kayserisporlu oyuncunun yaptığı hareket Galatasaraylıları kızdırdı: Fenerbahçe göndermesi

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Tribünlere '6' işareti yaptı
Karşılaşmanın 90. dakikasında oyundan çıkan Kayserisporlu oyuncu İbrahim Akdağ'ın, tribünlere '6' işareti yaptığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu hareketin üzerine Akdağ'a yoğun tepki gösterdi.
- Ayrıca Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya da, İbrahim Akdağ'ın bu hareketine çok sinirlendi ve oyuncunun üstüne yürüdü. Araya giren görevliler, kavga çıkmasını engelledi.