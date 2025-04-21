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Kayserisporlu Nazon gollerine devam ediyor

Kayserisporlu Nazon gollerine devam ediyor

11:4221/04/2025, Pazartesi
IHA
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Nazon, Fenerbahçe maçında rakibiyle mücadele ederken.
Nazon, Fenerbahçe maçında rakibiyle mücadele ederken.

Süper Lig takımlarından Kayserispor’un forvet oyuncusu Duckens Nazon ligdeki 7. golünü attı.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’da forvet futbolcusu Duckens Nazon 7. golünü attı. Sarı kırmızılı takımın Haiti asıllı oyuncusu Fenerbahçe maçında topu ağlarla buluşturan isimlerden oldu. Fenerbahçe maçına 11’de başlayan ve karşılaşmanın 49. dakikasında topu ağlara göndererek takımın ikinci golünü kaydeden Duckens Nazon büyük sevinç yaşadı.


Nazon bu sezon, Eyüpspor, Sivasspor, Konyaspor (2), Göztepe, Hatayspor ve Fenerbahçe maçlarında gol sevinci yaşadı.






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