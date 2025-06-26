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Kayserispor’un kamp programı belli oldu

Kayserispor’un kamp programı belli oldu

16:3826/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
AA
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Kayserispor, geçen sezon Süper Lig'i 13. sırada tamamlamıştı.
Kayserispor, geçen sezon Süper Lig'i 13. sırada tamamlamıştı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz’da Kayseri’de başlayacak.

Kayserispor'un 2025-2026 sezonu hazırlık programı belli oldu.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına 1 Temmuz'da kulüp tesislerinde başlayacak.


Kayserispor, ilki 7-15 Temmuz, ikincisi de 25 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde olmak üzere Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde iki kamp çalışması gerçekleştirecek.


Sarı-kırmızılıların, hazırlık maçları programı ise daha sonra açıklanacak.





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