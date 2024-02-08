"Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır"

Kazımcan Karataş, Galatasaray formasıyla 8 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 12 maça çıktı. 21 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı veremezken, 700 dakika süre aldı.