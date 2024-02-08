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Spor

Galatasaray'da ayrılık: Genç oyuncu Ankaragücü'ne kiralandı

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

19:23 - 8/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:57 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Kazımcan Karataş Ankaragücü'nde.
Kazımcan Karataş Ankaragücü'nde.

Galatasaray, genç oyuncusu Kazımcan Karataş'ın kiralandığını açıkladı.


Sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki sol beki Ankaragücü'ne sezon sonuna kadar kiraladı.


Galatasaray KAP açıklaması:

"Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır"

Ankaragücü'nün 'Kazımcan Karataş' paylaşımı:


Kazımcan Karataş, Galatasaray formasıyla 8 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 12 maça çıktı. 21 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı veremezken, 700 dakika süre aldı.




#Galatasaray
#Kazımcan Karataş
#Ankaragücü
1 saat önce
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