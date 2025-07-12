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Keçiörengücü İshak Karaoğul'u transfer etti

Keçiörengücü İshak Karaoğul'u transfer etti

14:0712/07/2025, السبت
AA
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İshak Karaoğul
İshak Karaoğul

1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu İshak Karaoğul'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu İshak Karaoğul'u kadrosuna kattı.


Başkent ekibinden yapılan açıklamada, son olarak geçen sezon Boluspor'da forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu İshak Karaoğul ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.


Açıklamada, "İshak'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.






#Trendyol 1. Lig
#Ankara Keçiörengücü
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