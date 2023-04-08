Kemal Özdeş: Çok önemli 3 puan aldık

Özdeş, kulübün vizyonuna uygun bir oyun planıyla galip geldiklerini belirterek, "Bizim için önemli bir 3 puan. Zamanında alınmış bir 3 puan. Yukarı bakmak istiyoruz. Böyle bir isteğimiz ve arzumuz var. Bu kulübün vizyonuna uygun oyunlar oynamak gerekiyor. Hem de bulunduğumuzdan üstlere çıkmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Maça baktığınızda ilk yarı ve ikinci yarı ayrı hikayeleri olan bir maç. İlk yarı biraz daha topa sahip olduk. Ama geniş alanda çok çabuk bu topu kullanma isteğimiz bize kayıplar yaşattı. Geniş alanda dönmeyen Trabzonsporlu oyuncuların bize tehlike yaratmasına neden oldu. Hiç istemediğimiz bir oyun. Bu hem ilk yarı, hem ikinci yarı gerçekleşti." diye konuştu.