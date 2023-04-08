|
Reklam
Reklam
Spor

Kemal Özdeş: Çok önemli 3 puan aldık

Kasımpaşa'da üçüncü kez göreve gelen ve ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkan Kemal Özdeş, maç sonu açıklamalarda bulundu.

23:33 . 8/04/2023 Saturday
Yeni Şafak
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş

Özdeş, kulübün vizyonuna uygun bir oyun planıyla galip geldiklerini belirterek, "Bizim için önemli bir 3 puan. Zamanında alınmış bir 3 puan. Yukarı bakmak istiyoruz. Böyle bir isteğimiz ve arzumuz var. Bu kulübün vizyonuna uygun oyunlar oynamak gerekiyor. Hem de bulunduğumuzdan üstlere çıkmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Maça baktığınızda ilk yarı ve ikinci yarı ayrı hikayeleri olan bir maç. İlk yarı biraz daha topa sahip olduk. Ama geniş alanda çok çabuk bu topu kullanma isteğimiz bize kayıplar yaşattı. Geniş alanda dönmeyen Trabzonsporlu oyuncuların bize tehlike yaratmasına neden oldu. Hiç istemediğimiz bir oyun. Bu hem ilk yarı, hem ikinci yarı gerçekleşti." diye konuştu.

''Çok önemli 3 puan aldık''

İstedikleri oyunu oynayamadıklarını ancak istedikleri galibiyeti aldıklarını belirten Özdeş şu sözlerle açıklamalarını tamamladı: "Trabzonspor, ikinci yarıya farklı formatla başladı. Bizim defansif kurgu yapmamız gerekiyordu. İkinci yarıda Trabzonspor'un bizim birinci bölgemizde baskısı söz konusuydu. Birinci bölgeyi savunmamız iyiydi. Ama bugün oyun olarak istediğimiz oyunu oynamadık. Çok önemli 3 puan aldık."




#Kemal Özdeş
#Kasımpaşa
#Süper Lig
24 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.