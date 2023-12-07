Kenan Yıldız için Arsenal devrede

A Milli Futbol Takımı'nda başarılı performansla dikkat çeken Juventus'un Türk futbolcusu Kenan Yıldız için transfer iddiaları sürüyor.
Adı Liverpool ile anılan genç futbolcu için bir başka Premier Lig devinin daha devrede olduğu öne sürüldü.
İtalya'dan Tuttosport'un haberine göre; Arsenal ara transferde Kenan'ın en ciddi alıcısı konumunda bulunuyor. Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki futbolcu için İtalyan kulübünü ikna edebilecek teklifin 35-40 milyon Euro olabileceği, Arsenal'in ise bunu verip vermeyeceğinin belli olmadığı bildirildi.
Genç yıldız, bu sezon Serie A (İtalya) liginde toplamda 5 maça çıkarken skor katkısı veremedi.