Kenan Yıldız için Arsenal devrede

Adı Liverpool ile anılan genç futbolcu için bir başka Premier Lig devinin daha devrede olduğu öne sürüldü.

İtalya'dan Tuttosport'un haberine göre; Arsenal ara transferde Kenan'ın en ciddi alıcısı konumunda bulunuyor. Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki futbolcu için İtalyan kulübünü ikna edebilecek teklifin 35-40 milyon Euro olabileceği, Arsenal'in ise bunu verip vermeyeceğinin belli olmadığı bildirildi.