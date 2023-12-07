|
Spor

Kenan Yıldız için Arsenal devrede

Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız'ın talipleri artıyor. İngiliz ekibi Arsenal'in genç yıldızı kadrosuna katmak için devre arasında teklif yapacak. İtalyan kulübü ise 35-40 milyon Euro bonservis bedelinden aşağı satmayı düşünmüyor.

10:14 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

A Milli Futbol Takımı'nda başarılı performansla dikkat çeken Juventus'un Türk futbolcusu Kenan Yıldız için transfer iddiaları sürüyor.


Adı Liverpool ile anılan genç futbolcu için bir başka Premier Lig devinin daha devrede olduğu öne sürüldü.



İtalya'dan Tuttosport'un haberine göre; Arsenal ara transferde Kenan'ın en ciddi alıcısı konumunda bulunuyor. Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki futbolcu için İtalyan kulübünü ikna edebilecek teklifin 35-40 milyon Euro olabileceği, Arsenal'in ise bunu verip vermeyeceğinin belli olmadığı bildirildi.


Genç yıldız, bu sezon Serie A (İtalya) liginde toplamda 5 maça çıkarken skor katkısı veremedi.








#Arsenal
#Kenan Yıldız
#Juventus
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Alperen Şengün 21 sayısı galibiyeti getirdi: Houston Rockets Oklahoma City Thunder’ı 110-101 mağlup etti | ÖZET