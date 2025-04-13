İtalya Serie A'da Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da bir gol attığı maçta Lecce'yi 2-1 mağlup etti. Kenan Yıldız'ın maçta attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.
Serie A'nın 32. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Lecce'yi konuk eden Juventus, 2. dakikada Teun Koopmeiners'in golüyle öne geçerken 33. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın attığı gol ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Lecce, 87. dakikada Federico Baschirotto'nun golüyle farkı bire indirse de karşılaşma 2-1 sona erdi.
Kenan Yıldız, 1990 yılından beri Serie A'da Juventus formasıyla 20 yaşından önce en çok gol atan oyuncu oldu. Juventus formasıyla Ligde 8. golünü kaydeden 19 yaşındaki milli yıldız, Lecce maçının adamı seçildi.
Bu galibiyetle Juventus ligde puanını 59'e çıkartırken, Lecce ise 26 puanda kaldı.