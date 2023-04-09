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Spor

Kent merkezini stadyuma çevirdiler

TFF 2. Lig’in 31. haftasında seyircisiz oynama cezası bulunan Kocaelispor’da taraftarlar, şehrin merkezinde kurulan dev ekranda maçı birlikte izledi. Meşaleler ve tezahüratlarla kentin merkezi adeta Kocaeli Stadyumu’na döndü.

16:59 . 9/04/2023 Pazar
IHA
Taraftarlar atılan golü meşalelerle kutladı.

Taraftarlar atılan golü meşalelerle kutladı.

Kocaelispor, ligin 31. haftasında Zonguldak Kömürspor’u ağırladı. Seyircisiz oynama yasağı bulunan yeşil-siyahlılar, maça ayrı bir anlam kattı.


Belediye binası önünde taraftarlar toplandı. Kurulan dev ekranda taraftarlar maçı birlikte izledi. Seyircisiz oynanan haftada kentin merkezi adeta stadyuma döndü. Meşaleler yakan ve tezahüratlar yapan Kocaelispor seyircisi, renkli görüntülere imza attı.


"Kocaelispor taraftarı dünyanın en vefalı taraftarlarından birisi"

Kocaelispor taraftarının vefalı olduğuna değinen taraftarlardan Mehmet Açık, "Kocaelispor taraftarı dünyanın en vefalı taraftarlarından birisi. Amatör kümeye düşünce bile bu taraftar bırakmadı. Hatta birçok şehirde kızlar şunu söyler; seveceksen Kocaelisporlu sev çünkü amatöre kadar düşen takımını bırakmadıysa seni hiç bırakmaz. Seyircili de olsa seyircisiz de olsa Kocaelispor taraftarı her zaman yanındadır. Bunun gibi birçok örnek yaşadık. Bugün de bu örneği yaşıyoruz. Birlikte bu coşkuyu yaşamak için buradayız. Aynı coşkuyu statta olduğu gibi burada da yaşayacağız" dedi.




#TFF 2. Lig
#Kocaelispor
#İzmit
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