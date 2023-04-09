Kent merkezini stadyuma çevirdiler

Kocaelispor taraftarının vefalı olduğuna değinen taraftarlardan Mehmet Açık, "Kocaelispor taraftarı dünyanın en vefalı taraftarlarından birisi. Amatör kümeye düşünce bile bu taraftar bırakmadı. Hatta birçok şehirde kızlar şunu söyler; seveceksen Kocaelisporlu sev çünkü amatöre kadar düşen takımını bırakmadıysa seni hiç bırakmaz. Seyircili de olsa seyircisiz de olsa Kocaelispor taraftarı her zaman yanındadır. Bunun gibi birçok örnek yaşadık. Bugün de bu örneği yaşıyoruz. Birlikte bu coşkuyu yaşamak için buradayız. Aynı coşkuyu statta olduğu gibi burada da yaşayacağız" dedi.