Kerem Aktürkoğlu: "Gol bence Enes'in"

A Milli Futbol Takımımız, EURO2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Republican Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede ay yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu attı. Ermenistan'ın tek golü Ozan Kabak'ın ters vuruşuyla geldi. Türkiye bu galibiyete ilk maçında puanını 3'e yükseltti.





Orkun ikinci, Kerem dördüncü golüne ulaştı

A Milli Takımın, Ermenistan karşısında 1-1'lik eşitliğe taşıyan golü atan Orkun Kökçü, ay yıldızlı forma ile ikinci kez gol sevinci yaşadı. Milli takımın Ermenistan karşısında ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu ise ay yıldızlı ekipteki gol sayısını 4 yaptı. Orkun, A Milli Takım'daki ilk golünü Karadağ'a karşı deplasmanda kaydetmişti. Kerem ise Norveç, Cebelitarık ve Karadağ maçlarında gol sevinci yaşamıştı.





"Gol bence Enes'in"

Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu, attığı golde aslan payının Enes Ünal'a ait olduğunu söyledi. Aktürkoğlu, "Bence gol Enes'in. Çok güzel pas attı, çok güzel gördü beni. Böyle maçlarda kilidi açmakta zorlanabiliyoruz. İlk 15-20 dakikada gol bulsaydık çok daha farklı olabilirdi ama önemli olan galibiyetle ayrılmaktı. Güzel bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.







