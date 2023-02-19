Kerem Aktürkoğlu hattrick topunu bağışladı

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Kerem Aktürkoğlu bu sezon 25 maçta 8 gol 3 asistlik performans sergiledi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 11 ilde milyonlarca insanı etkileyen deprem felaketinin ardından, spor dünyasından birçok isim depremzedeler için bağış yapmaya devam ediyor. Galatasaray Kulübü de Dev Müzayede ile iş birliğinde "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yararına düzenleyeceği açık artırmaya bağışları kabul ediyor.
Galatasaray'ın 7 numarası Kerem Aktürkoğlu da bağış kapsamında Başakşehir'e karşı hat-trick yaptığı topu verdi. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kaptanlarımızdan Kerem Aktürkoğlu, M. Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu açık artırma ile satılması amacıyla müzayedemize hediye etti" denildi.