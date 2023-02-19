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Spor

Kerem Aktürkoğlu hattrick topunu bağışladı

Galatasaraylı futbolcu Aktürkoğlu bu sezon hat-trick yaptığı Başakşehir maçındaki topu, geliri depremzedeler yararına kullanılması için açık artırmaya bağışladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:42 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu bu sezon 25 maçta 8 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon 25 maçta 8 gol 3 asistlik performans sergiledi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 11 ilde milyonlarca insanı etkileyen deprem felaketinin ardından, spor dünyasından birçok isim depremzedeler için bağış yapmaya devam ediyor. Galatasaray Kulübü de Dev Müzayede ile iş birliğinde "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yararına düzenleyeceği açık artırmaya bağışları kabul ediyor.


Galatasaray'ın 7 numarası Kerem Aktürkoğlu da bağış kapsamında Başakşehir'e karşı hat-trick yaptığı topu verdi. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kaptanlarımızdan Kerem Aktürkoğlu, M. Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu açık artırma ile satılması amacıyla müzayedemize hediye etti" denildi.


#Galatasaray
#Kerem Aktürkoğlu
#Dev Müzayede
2 saat önce
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Kerem Aktürkoğlu hattrick topunu bağışladı
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