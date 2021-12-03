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Kerem Aktürkoğlu: “Uzun yıllar Galatasaray’a hizmet etmek istiyorum”

Galatasaray’ın 5 yıllık yeni sözleşme yaptığı genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, "Uzun yıllar Galatasaray’a hizmet etmek istiyorum" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Kerem Galatasarayda mutlu
Kerem Aktürkoğlu transfermarkt verilerne göre güncel bonservis bedeli 6 milyon euro.

Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı kulüple imzaladığı yeni sözleşme sonrasına Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray'da mutluyum"

Galatasaray ile olan sözleşmesini uzattığı için mutlu olduğunu dile getiren genç oyuncu, “Öncelikle çok mutluyum. İki taraf için de zaten bir soru işareti yoktu en başından beri. Uzun yıllar Galatasaray’a hizmet etmek istiyorum. Fatih hocama da teşekkür ediyorum. İlk günden beri inandığı, güvendiği ve şans verdiği için. Ben de elimden gelen her şeyi sahada vermek istiyorum. Uzun yıllar boyunca Galatasaray’a en güzel şekilde katkı verip şampiyonluklar yaşamak istiyorum” şeklinde konuştu.

  • Kerem Aktüroğlu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 25 maçta, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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