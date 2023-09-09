Kerem ve Abdülkerim Japonya maçında yok

A Milli Takımımızda Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, 12 Eylül Salı günü Belçika'nın Genk şehrinde Japonya ile oynanacak özel maçta forma giyemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı" ifadeleri yer aldı.