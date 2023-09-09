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Spor

Kerem ve Abdülkerim Japonya maçında yok

Ay-yıldızlı ekipte Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı milli takım aday kadrosundan çıkarıldı.

14:19 . 9/09/2023 Cumartesi
AA
Kerem Aktürkoğlu Ermenistan maçında 80 dakika forma giydi. Abdülkerim Bardakcı ise hiç süre almadı.

Kerem Aktürkoğlu Ermenistan maçında 80 dakika forma giydi. Abdülkerim Bardakcı ise hiç süre almadı.

A Milli Takımımızda Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, 12 Eylül Salı günü Belçika'nın Genk şehrinde Japonya ile oynanacak özel maçta forma giyemeyecek.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı" ifadeleri yer aldı.






#A Milli Takım
#Kerem Aktürkoğlu
#Abdülkerim Bardakcı
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