Kim Min-jae değerini katladı

Fenerbahçe'nin 2021 yaz transfer döneminde Çin Ligi ekibi Beijing Guoan'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Kim Min-jae değerini dört katına taşıdı.

Min-jae, sarı-lacivertlilerde gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Bir yıllık Fenerbahçe kariyerinin ardından Serie A temsilcisi Napoli, Güney Koreli savunmacıyı 18 milyon euro karşılığında transfer ederek kadrosuna kattı.

Değerini dörde katladı

26 yaşındaki oyuncu, İtalya kariyerinde de başarılı devam ederken güncel piyasa değeri dörde katlandı.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde piyasa değeri 14 milyon euro gözüken Kim Min-jae'nin Transfermakt verilere göre, güncel piyasa değeri 50 milyon euroya çıktı.

Kim Min-jae bu sezon Napoli formasıyla 35 maçta görev alırken 2 gol ve 1 asist kaydetti. Serie A'da ise Napoli, en yakın rakibi Lazio'nun 19 puan önünde lider konumunda bulunuyor.











