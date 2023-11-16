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Spor

King ve Kent'le yollar ayrılacak

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takımda beklentileri karşılayamayan iki ismin biletini kesti.

10:13 - 16/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 11:07 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Joshua King & Ryan Kent

Joshua King & Ryan Kent

Fenerbahçe devre arasında, forma şansı bulmakta zorlanan İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ve Norveçli Joshua King ile yollarını ayıracak.


İngiltere'den Kent'i isteyen kulüplerin olduğu belirtilirken, yönetim devre arasında şartların oluşması halinde kiralamaya sıcak bakıyor.


Premier Lig ekibi Sheffield United'ın Kent'i transfer etmek istediği ve görüşmelerin hızlanacağı belirtildi.


Ryan Kent, Fenerbahçe formasıyla 1 gol atıp 2 asist yaptı.

King ile karşılıklı anlaşılacak

Fenerbahçe yönetimi, adale ve kasık bölgesinden sık sık sakatlık yaşayan ve beklenen katkıyı veremeyen Joshua King'i de devre arasında gönderecek. Sarı-lacivertli yönetim sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Norveçli futbolcuyla karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi.





#Fenerbahçe
#Joshua King
#Ryan Kent
2 saat önce
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