​Kırmızı ejderhalar finale kanatlandı.

Bahçeşehir Koleji mücadeleye Langston Hall, Jamar Smith, Jamal Jones, Sam Dekker ve Oğuz Savaş; konuk takım ise Jhonathan Dunn, Asbjorn Midtgaard, Arunas Mikalauskas, Luuk van Bree ve Marijn Ververs beşiyle başladı.

Maçın başında hem hücum hem de savunmada oldukça agresif başlayan ZZ Leiden, ilk üç dakikayı 9-2 önde geçti. Çeyreğin orta bölümünde Dekker’ın skorer oyunuyla oyunu ve skoru dengeye getiren Kırmızı Ejderhalar, periyodun son üç dakikasına 15-14 önde girdi. Son bölümde oyunun kontrolünü ele geçiren Bahçeşehir Koleji, maçın ilk dörtte birlik bölümünü 25-19 üstünlükle tamamladı.

Kırmızı Ejderhalar üstünlük sağladı

İkinci çeyreğe iki ekip de dengeli bir şekilde başladı ve ilk üç buçuk dakika 32-26 Kırmızı Ejderhaların üstünlüğüyle geçildi. Bahçeşehir Koleji, çeyreğin orta bölümünde skor üretmede güçlük çekse de savunmasını da sertleştirince fark kapanmadı ve devrenin son 3 dakikasına 39-33’lük skorla girildi. Devrenin kalan bölümünde de oyundaki denge değişmedi ve Kırmızı Ejderhalar, soyunma odasına 46-38’lik üstünlükle girdi.

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Bahçeşehir Koleji ikinci yarıya 6-0’lık bir seriyle başlayıp skoru 52-38’e getirince ZZ Leiden, üçüncü çeyreğin bitimine 8 dakika 17 saniye kala erken bir mola aldı. Konuk takım moladan 8-0’lık bir seriyle dönünce molayı bu kez de periyodun sonuna 6 dakika 3 saniye kala Bahçeşehir Koleji aldı (52-46). Çeyreğin orta bölümünde Kartal’la skor üretiminde rahatlayan kırmızı-lacivertliler, son üç dakikaya girilirken farkı 14’e kadar çıkarttı. Çeyreğin son bölümünde farkı bir ara 19’a kadar çıkaran Bahçeşehir Koleji, maçın son dörtte birlik bölümüne 72-57 önde girdi.

Adını FIBA Europe Cup finaline yazdırdı

Kırmızı Ejderhalar son çeyreğe 8-4’lük bir seriyle başlayınca konuk takım erken bir mola almak zorunda kaldı (80-61). Maçın son bölümünde ZZ Leiden’ın geri dönüş çabalarına rağmen skordaki avantajını koruyan Bahçeşehir Koleji sahadan 90-82’lik galibiyetle ayrıldı ve adını FIBA Europe Cup finaline yazdırdı.

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‘’Oyunu ve aslında seriyi de genel hatlarıyla kontrol ettik. 2019-20 sezonunda hikayemiz yarı finalde elimizde olmayan sebeplerden ötürü yarım kalmıştı; şimdi bir adım öteye gitmeyi ve adımızı finale yazdırmayı başardığımız için mutluyuz. Umuyorum bu yolculuğun sonu kupa olacak. Bugün buraya gelip harika bir atmosfer oluşturarak takımımızı destekleyen tüm Bahçeşehir ailesine gönülden teşekkür ederim.’’



