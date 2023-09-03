Jurgen Klopp'un Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un tecrübeli teknik direktörü Jurgen Klopp, bu hafta oynanan Aston Villa maçıyla beraber İngiliz kulübünün başında toplamda 300. Premier Lig maçına çıktı.
Alman teknik adam, 300 maçta 118 galibiyet, 69 beraberlik ve 43 mağlubiyet aldı.
2015-16 sezonun başında Liverpool'un başına geçen Klopp, İngiliz ekibiyle 8. yılını geçiriyor. Kırmızılıların başında ise toplamda 435 maçı bulunuyor.
Tecrübeli teknik adam, Liverpool kariyerinde 1 FIFA Kulüp şampiyonluğu, 1 Premier Lig şampiyonluğu, 1 İngiltere Süper Kupası, 1 FA Cup şampiyonluğu, 1 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu ve 1 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.