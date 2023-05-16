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Spor

Kocaelispor 1. Lig'de

2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti.

17:30 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Taraftarlar şampiyonluğu sahanın içinde kutladı.

Taraftarlar şampiyonluğu sahanın içinde kutladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kocaelispor, sahasında Kastamonuspor'u ağırladı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.


Yeşil-siyahlılar bu sonuçla şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.


Kocaelispor taraftarı maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya girip futbolcularla kutlama yaptı.


TFF'den tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Kocaelispor için tebrik mesajı yayımladı.


TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 37. haftasında bugün oynanan maçlar sonucunda şampiyonluğu elde ederek Spor Toto 1. Lig’e yükselen Kocaelispor’u kutlarız. Başarılarından dolayı Kocaelispor Başkanı Engin Koyun’u, yönetim kurulunu, teknik heyeti, futbolcuları ve Kocaelispor camiasını tebrik eder, gelecek sezon Spor Toto 1. Lig’de başarılar dileriz" denildi.




#TFF 2. Lig
#Kocaelispor
#1. Lig
41 dakika önce
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