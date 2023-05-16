Kocaelispor 1. Lig'de

Yeşil-siyahlılar bu sonuçla şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Kocaelispor için tebrik mesajı yayımladı.

TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 37. haftasında bugün oynanan maçlar sonucunda şampiyonluğu elde ederek Spor Toto 1. Lig’e yükselen Kocaelispor’u kutlarız. Başarılarından dolayı Kocaelispor Başkanı Engin Koyun’u, yönetim kurulunu, teknik heyeti, futbolcuları ve Kocaelispor camiasını tebrik eder, gelecek sezon Spor Toto 1. Lig’de başarılar dileriz" denildi.