Kocaelispor - Beşiktaş maçı | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor'un konuğu oluyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında bu akşam deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda ilk sırada yer alıyor. Kocaelispor ise grupta 1'er galibiyet ve yenilgiyle averajla üçüncü basamakta bulunuyor. Süper Lig'de sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş, 3-1'lik skorla kazandı.
Tek eksik Asllani
Beşiktaş'ta kupada oynanan Kocaelispor müsabakasında Kristjan Asllani dışında eksik oyuncu yok. Ligde forma giydiği ilk maçta Konyaspor karşısında kırmızı kart gören Asllani, Kocaelispor mücadelesinde formasından uzak kaldı.