Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor'un konuğu oldu. Mücadelede ev sahibi takım 1-0 öne geçerken son dakikalarda Beşiktaş penaltıdan eşitliği yakaladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında bu akşam deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Kupada 2'de 2 yapan ve C Grubu'nda ilk sırada yer alan siyah-beyazlı takım, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Kocaelispor'un golünü Serdar Dursun penaltıdan kaydederken, Beşiktaş'ın golü ise yine penaltıyla Orkun Kökçü'den geldi.
Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 4'e, Beşiktaş ise 7'ye yükseltti.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
9. dakikada Smolcic'in pasında sağdan ceza sahasına giren Tayfur'un vuruşunda top kaleci Ersin’de kaldı.
16. dakikada Keita’nın şutunda araya giren Ndidi'nin ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle yapılan itirazların ardından maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, VAR monitörüne gitti.
17. dakikada pozisyonu tekrar izleyen hakem Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.
18. dakikada beyaz noktanın başına geçen Serdar Dursun topu kaleci Ersin'in sağından yerden ağlara gönderdi. 1-0
33. dakikada Kartal Kayra'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Gökhan parmaklarının ucuyla topu kalenin üstünden kornere çeldi.
41. dakikada Tayfur'un pasında ceza sahası sol çaprazdan Darko Churlinov'un şutunda top kaleci Ersin’de kaldı.
54. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda seken top ceza sahası içinde Yasin Özcan’ın önünde kaldı. Özcan’ın şutu savunmadan döndü.
56. dakikada Kocaelispor’da Agyei’nin sağ taraftan ceza sahasına yerden gönderdiği ortada Serdar Dursun’un vuruşunu kaleci Ersin Destanoğlu çıkardı.
65. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Cengiz Ünder’in savunma arkasına gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Hekimoğlu’nun şutunu kaleci Gökhan çıkardı.
85. dakikada Beşiktaş’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Samet Yalçın, Uduokhai ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
88. dakikada Orkun Kökçü’nün kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
Asllani forma giyemedi
Ligde forma giydiği ilk maçta Konyaspor karşısında kırmızı kart gören Asllani, Kocaelispor mücadelesinde formasından uzak kaldı.