Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında bu akşam deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Kupada 2'de 2 yapan ve C Grubu'nda ilk sırada yer alan siyah-beyazlı takım, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Kocaelispor'un golünü Serdar Dursun penaltıdan kaydederken, Beşiktaş'ın golü ise yine penaltıyla Orkun Kökçü'den geldi.