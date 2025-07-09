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Kocaelispor Haidara'yı transfer etti

Kocaelispor Haidara'yı transfer etti

22:079/07/2025, Çarşamba
AA
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Massadio Haidara
Massadio Haidara

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Malili savunma oyuncusu Massadio Haidara ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Malili savunma oyuncusu Massadio Haidara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Massadio Haidara ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hoş geldin Haidara." ifadelerine yer verildi.


32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Fransa'nın Brest takımında forma giydi.




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