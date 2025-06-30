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Kocaelispor üç futbolcusuna veda etti

Kocaelispor üç futbolcusuna veda etti

15:0330/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
AA
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Kocaelispor
Kocaelispor

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor üç futbolcusuyla yollarını ayırdı. Körfez ekibinden yapılan açıklamada; Josip Vukovic, Mehmet Yılmaz ve Caner Osmanpaşa'ya teşekkür edildi.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Josip Vukovic, Mehmet Yılmaz ve Caner Osmanpaşa ile yollarını ayırdığını duyurdu.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, orta alan oyuncusu Vukovic, savunma oyuncuları Yılmaz ve Osmanpaşa ile yolların ayrıldığı belirtilerek, yeşil-siyahlı takıma katkıları için futbolculara ayrı ayrı teşekkür edildi.


Bu arada, Kocaelispor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda gerçekleştireceği kamp için yola çıktığı bildirildi.






#Kocaelispor
#Trendyol 1. Lig
#Josip Vukovic
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