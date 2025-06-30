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Kocaelispor'da Markao ayrılığı

Kocaelispor'da Markao ayrılığı

18:2030/06/2025, Pazartesi
AA
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Markao
Markao

Körfez ekibinde kiralık sözleşmesi biten Brezilyalı santrfor Marcos Vinicius Do Amaral Alves (Markao) takımdan ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'da kiralık sözleşmesi biten Brezilyalı santrfor Marcos Vinicius Do Amaral Alves (Markao) takımdan ayrıldı.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeşil-siyahlı takıma katkısı için futbolcuya teşekkür edilirken, yeni yolculuğunda başarı dilendi.


Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ahli'den geçen sezon kiralanan Markao, Kocaelispor formasıyla 2024-2025 sezonunda çıktığı 27 resmi maçta 9 gol kaydetti.






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